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«Майами» не делал предложение «Кливленду» об обмене Ирвинга

29 июля 2017, суббота. 15:03. Баскетбол

Журналист Miami Herald Барри Джексон на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил, что руководство «Майами Хит» не делало предложение «Кливленд Кавальерс» об обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Представили «Хит» сказали мне, что они не делали предложение «Кливленду» по обмене Кайри», – написал Джексон.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Майами» был в числе шести команд, которые сделали «Кавальерс» предложение по Ирвингу. По информации Войнаровски, флоридский клуб предлагал за Кайри разыгрывающего Горана Драгича и форварда Джастиса Уинслоу.

Принц жаждет трона. Готов ли Ирвинг править своим королевством?
Особенности игры Кайри Ирвинга заставляют сомневаться, сможет ли он блистать так же ярко, как в компании с Леброном Джеймсом.
Источник: Майами Геральд Сообщить об ошибке
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Теги
Кливленд Кавальерс Майами Хит Горан Драгич Джастис Уинслоу Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
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