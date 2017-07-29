«Олимпиакос» хочет подписать контракт с Джарреллом Эдди

Пирейский «Олимпиакос» практически завершил формирование состава на следующий сезон. Следующей трансферной целью греческого клуба является американский свингмэн Джаррелл Эдди. Стороны ведут переговоры о заключении контракта, сообщает Eurohoops.

В минувшем сезоне Эдди провёл пять поединков в регулярном чемпионате НБА, защищая цвета «Финикс Санс». Средняя статистика игрока составляла 4,8 очка и 1,4 подбора за 12,4 минуты на паркете.

В НБА в активе игрока 31 матч, в которых он набирал 2,8 очка и совершал 1 подбор.