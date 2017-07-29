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«Фенербахче» подписал контракт с Джейсоном Томпсоном

29 июля 2017, суббота. 21:57. Баскетбол

Чемпион Евролиги минувшего сезона «Фенербахче» заключил соглашение с американским центровым Джейсоном Томпсоном, сообщает Eurohoops. Контракт рассчитан на один год. Планируется, что баскетболист, способный закрыть позиции четвёртого и пятого номера, заменит в стамбульской команде Экпе Юдо.

Томпсон — 12-й номер драфта 2008 года. Он провёл 588 матчей в регулярных чемпионатах НБА, набирая в них 8,9 очка, совершая 6,6 подбора и раздавая 1,1 передачи. После завершения сезона-2015/2016 Томпсон покинул НБА.

Минувший сезон он провёл в чемпионате Китая, защищая цвета «Шаньдун Голден Старз».

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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БК Фенербахче Джейсон Томпсон
Новости. Баскетбол
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