«Сакраменто» подписал двухсторонний контракт с Сэмпсоном

Руководство «Сакраменто Кингз» заключило двухстороннее соглашение с форвардом Жакарром Сэмпсоном, сообщает официальный сайт калифорнийского клуба. Большую часть минувшего сезона он провёл в Лиге развития, выступая за «Айову Энерджи», там его статистика достигала 15,1 очка и 5,9 подбора в среднем.

Также Сэмпсон в это межсезонье принял участие в матчах Летней лиги НБА, в которых набирал в среднем 7,5 очка и 5,3 подбора.

Отметим, что у баскетболиста уже есть опыт выступления в НБА. В прошлом он выступал за «Филадельфию Сиксерс» и «Денвер Наггетс». В общей сложности в НБА на его счету 147 поединков и статистика в 5,2 очка и 2,3 подбора в среднем.