«Кливленд» готов обменять Ирвинга в «Финикс» на Бледсо, Джексона и пик драфта

Руководство «Кливленд Кавальерс» готово рассмотреть обмен разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга в «Финикс Санз». В обмен на одного из лидеров команды клуб из Огайо хочет получить защитника Эрика Бледсо, четвёртого номера драфта-2017, лёгкого форварда Джоша Джексона, а также пик первого раунда драфта следующего года, сообщает The Score.

Вместе с тем, в «Финиксе» ранее уже дали понять, что не заинтересованы в обмене с участием Джексона. Что касается Бледсоу, то он является одним из лидеров команды из Аризоны. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 66 матчей, набирая в них 21,1 очка, совершая 6,3 передачи и собирая 4,8 подбора.