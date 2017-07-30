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Блатт: буду болеть за сборную России на Евробаскете

30 июля 2017, воскресенье. 12:18. Баскетбол

Бывший главный тренер сборной России, ныне возглавляющий турецкую «Дарушшафаку» Дэвид Блатт, оценил перспективы национальной команды, продолжающей подготовку к Евробаскету-2017. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сейчас смотрю на сборную России и вижу отличное сочетание опытных игроков с большим бэкграундом за плечами и молодых игроков. Это хорошее сочетание, команда качественная и с хорошим тренерским штабом. Я не был вовлечен в тренировочный процесс, но думаю, что есть некая преемственность и сплоченность в этой команде, какая была и в нашей, образца 2007 или 2011—2012 годов. Потому что эта «химия», эта вера друг в друга действительно была ключом к успеху тогда. Непременно буду следить за выступлением россиян на Евробаскете-2017. Я буду в это время в Турции со своей командой и буду там переживать за российскую сборную», – сказал Блатт.

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол Дэвид Блатт
Новости. Баскетбол
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