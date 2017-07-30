Др. Грин: Леброн – это Криштиану Роналду, а Неймар – это Карри

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, посетив состоявшееся в субботу класико между «Реалом» и «Барселоной» в Майами, сравнил игроков НБА и футболистов испанских суперклубов. Его слова приводит ESPN.



«Леброн Джеймс – это скорее Криштиану Роналду, а Неймар – это Стивен Карри. Он любит финтить, сводит тебя с ума, но он способен поднять команду на новый уровень. Стеф поднял «Уорриорз» на новый уровень. Неймар тоже способен сделать это и выиграть чемпионат», – сказал Грин в перерыве матча.



«Барселона» обыграла «Реал» в рамках International Champions Cup со счётом 3:2.