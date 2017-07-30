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Др. Грин: Леброн – это Криштиану Роналду, а Неймар – это Карри

30 июля 2017, воскресенье. 12:47. Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, посетив состоявшееся в субботу класико между «Реалом» и «Барселоной» в Майами, сравнил игроков НБА и футболистов испанских суперклубов. Его слова приводит ESPN.

«Леброн Джеймс – это скорее Криштиану Роналду, а Неймар – это Стивен Карри. Он любит финтить, сводит тебя с ума, но он способен поднять команду на новый уровень. Стеф поднял «Уорриорз» на новый уровень. Неймар тоже способен сделать это и выиграть чемпионат», – сказал Грин в перерыве матча.

«Барселона» обыграла «Реал» в рамках International Champions Cup со счётом 3:2.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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