Брайант принял участие в собрании команды НФЛ «Чарджерс»

Клуб НФЛ «Чарджерс» в преддверии своего возвращения в Лос-Анджелес пригласил на собрание бывшего игрока НБА Коби Брайанта.



Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» выступил перед футболистами, тренерским штабом и другими членами команды, а также пожелал им удачи в предстоящем сезоне.



«Чарджерс» были основаны в 1960 году в Лос-Анджелесе, однако спустя один год переехали в Сан-Диего, где выступали до 2016 года. В начале 2017-го клуб объявил о возвращении в Город ангелов.



Фото доступно на официальной странице «Чарджерс» в социальной сети «Твиттер».