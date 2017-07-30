«Финикс» не планирует обменивать Букера

Руководство «Финикс Санз» не планирует включать атакующего защитника Девина Букера в возможную сделку по обмену разыгрывающего Кайри Ирвинга. Об этом сообщил журналист Cleveland Plain Dealer Джо Вардон.



«Боссы «Cанз» сообщили Букеру, что он не будет обменян в другой клуб», – приводит слова Вардона NBC Sports.



Напомним, ранее сообщалось, что клуб из штата Аризона также не собирается обменивать форварда Джоша Джексона, который был выбран под четвёртым номером на драфте-2017.



Букер в минувшем регулярном чемпионате проводил на паркете по 35,0 минуты, собирая коллекцию из 22,1 очка, 3,4 передачи и 3,2 подбора в среднем за игру.

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