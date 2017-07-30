175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хэйворд: переход в команду Восточной конференции был умным шагом

30 июля 2017, воскресенье. 13:51. Баскетбол

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд объяснил, почему переход в клуб Восточной конференции был для него правильным решением.

«Западная конференция загружается всё больше и больше. Здесь играет очень много звёзд. Я не имею в виду, что я решил перейти на Восток, чтобы не играть с ними. Никто не хочет избегать конкуренции. Это не про меня.

Но переход на Восток был умным шагом, так как здесь не нужно сражаться со всеми этими командами, чтобы просто выйти во второй раунд. Затем нужно пробиться в финал конференции и надеяться на победу над «Голден Стэйт», – приводит слова Хэйворда NBC Sports.

Западная сторона силы. Дисбаланс конференций НБА усиливается
В результате обменов и подписаний на рынке свободных агентов в межсезонье разница в «звёздном потенциале» конференций НБА снова увеличилась.
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бостон Селтикс Юта Джаз Гордон Хэйворд
Новости. Баскетбол
30 июля 2017, воскресенье
13:51 Хэйворд: переход в команду Восточной конференции был умным шагом
13:39 «Финикс» не планирует обменивать Букера
13:17 Брайант принял участие в собрании команды НФЛ «Чарджерс»
12:47 Др. Грин: Леброн – это Криштиану Роналду, а Неймар – это Карри
12:18 Блатт: буду болеть за сборную России на Евробаскете
11:34 «Портленд» представил форму на сезон-2017/18
11:06 Оукли: современные игроки настолько нежные, что должны носить платья
11:02 НБА представила топ-40 попаданий с дальней дистанции сезона-2016/17
09:57 «Кливленд» готов обменять Ирвинга в «Финикс» на Бледсо, Джексона и пик драфта
00:22 «Сакраменто» подписал двухсторонний контракт с Сэмпсоном
29 июля 2017, суббота
23:40 Макгрэйди: любой может выиграть титул, но не каждый может войти в Зал славы
22:59 Льюль: плохо, что прямой конкурент усилился таким игроком, как Родригес
21:57 «Фенербахче» подписал контракт с Джейсоном Томпсоном
20:46 «Лейкерс» подписали контракт с Вандер Блю
19:58 «Олимпиакос» хочет подписать контракт с Джарреллом Эдди
18:55 Симонович получил травму и может пропустить Евробаскет
17:45 Омер Ашик пропустит Евробаскет
16:21 Астахов: обеспечим болельщиков «Химок» транспортом до Мытищ
15:03 «Майами» не делал предложение «Кливленду» об обмене Ирвинга
15:02 Каймакоглу подпишет новый двухлетний контракт с УНИКСом
14:09 Уэстбрук, Карри и Лиллард – в топ-10 кроссоверов НБА в сезоне-2016/17
13:56 Серхио Родригес: сделаю всё, чтобы болельщики ходили на матчи ЦСКА
13:27 Фридзон: Овечкин будет смотреть матчи и болеть за сборную России на Евробаскете
13:14 Базаревич: рад, что сборную России пришло поддержать много болельщиков
12:53 Учитель средней школы: из-за Ирвинга мои ученики верят, что Земля плоская
12:13 Джеймс, Нэнс-младший и Оладипо – в топ-10 данков НБА в сезоне-2016/17
11:48 «Клипперс» не смогли договориться с «Кливлендом» об обмене Ирвинга
10:57 «Химки» примут матчи Евролиги сезона-2017/18 на арене в Мытищах
10:51 Дюрант помог установить рекорд Гиннесса
10:20 Фульц: «Филадельфия» планирует выйти в плей-офф в предстоящем сезоне
09:56 Пиппен: Ирвинг хочет сбежать из «Кливленда» до того, как это сделает Джеймс
09:43 «Индиана» представила форму на сезон-2017/18
00:22 Мотеюнас может перейти в один из китайских клубов
28 июля 2017, пятница
23:15 Пау Газоль: у сборной Испании достаточно сил, чтобы бороться за титул
22:25 «Нью-Йорк» согласовал контракт с Сешнсом
21:51 Дженнингс продолжит карьеру в Китае
20:30 Пляйсс подписал контракт с «Валенсией»
19:39 Родригес: это не предательство, «Реал» не мог подписать со мной контракт
18:43 Дюрант: надеюсь, Ирвинг найдёт своё счастье
17:33 Базаревич: у сборной России нет равноценной замены Карасёву
16:20 Блатт не исключает возможности возвращения в сборную России
15:34 NetsDaily: Прохоров не собирается продавать контрольный пакет акций «Бруклина»
15:02 ОКС со сдержанным оптимизмом оценивает перспективы удержать Уэстбрука
14:45 Марбери: то, что зарплата Роуза составит всего $ 2,1 млн, – это преступление
14:13 Серхио Родригес: впечатлила настойчивость, с которой ЦСКА хотел меня заполучить
Все новости RSS
Партнерский контент