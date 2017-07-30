Хэйворд: переход в команду Восточной конференции был умным шагом

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд объяснил, почему переход в клуб Восточной конференции был для него правильным решением.

«Западная конференция загружается всё больше и больше. Здесь играет очень много звёзд. Я не имею в виду, что я решил перейти на Восток, чтобы не играть с ними. Никто не хочет избегать конкуренции. Это не про меня.



Но переход на Восток был умным шагом, так как здесь не нужно сражаться со всеми этими командами, чтобы просто выйти во второй раунд. Затем нужно пробиться в финал конференции и надеяться на победу над «Голден Стэйт», – приводит слова Хэйворда NBC Sports.