«Калев» подписал контракт с Янари Йыэсааром

Баскетбольный клуб «Калев» на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук» объявил о подписании контракта с лёгким форвардом Янари Йыэсааром.



В 2016 году Йыэсаар выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако не сумел заинтересовать ни один клуб сильнейшей лиги мира.



Минувший сезон 23-летний баскетболист провёл в эстонской команде «Тарту». Форвард принял участие в 33 матчах. Янари проводил на паркете по 24,8 минуты, набирал по 10,8 очка, собирал по 5,5 подбора, отдавал по 1,5 передачи, а также совершал по 1,3 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за игру.