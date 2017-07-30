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Малик Монк готов возобновить тренировки

30 июля 2017, воскресенье. 15:18. Баскетбол

Новичок «Шарлотт Хорнетс» Малик Монк планирует возобновить тренировки в начале следующей недели, информирует The Charlotte Observer.

Монк получил травму левого голеностопного сустава во время одного из просмотров перед драфтом-2017. 19-летний защитник был вынужден пропустить Летнюю лигу НБА.

В минувшем сезоне Малик выступал за Кентуккийский университет. Он принял участие в 38 матчах, собирая коллекцию из 19,8 очка, 2,5 подбора, 2,3 передачи, 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота за 32,1 минуты в среднем за игру.

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Источник: The Charlotte Observer Сообщить об ошибке
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Шарлотт Хорнетс
Новости. Баскетбол
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