Малик Монк готов возобновить тренировки

Новичок «Шарлотт Хорнетс» Малик Монк планирует возобновить тренировки в начале следующей недели, информирует The Charlotte Observer.



Монк получил травму левого голеностопного сустава во время одного из просмотров перед драфтом-2017. 19-летний защитник был вынужден пропустить Летнюю лигу НБА.



В минувшем сезоне Малик выступал за Кентуккийский университет. Он принял участие в 38 матчах, собирая коллекцию из 19,8 очка, 2,5 подбора, 2,3 передачи, 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота за 32,1 минуты в среднем за игру.

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