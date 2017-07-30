Наварро завершит карьеру в сборной после Евробаскета-2017

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Хуан Карлос Наварро объявил о том, что предстоящий чемпионат Европы станет для него последним турниром в составе национальной команды, сообщает Eurohoops.

37-летний Наварро принял участие в пяти Олимпиадах, дважды завоевав на них серебряные медали (2008, 2012) и один раз бронзовые (2016). Также в активе Наварро золото ЧМ-2006. На чемпионатах Европы испанский защитник дважды выигрывал золото (2009, 2011), дважды серебро (2003, 2007) и один раз бронзу (2001).

В связи с травмами Наварро был вынужден пропустить два предыдущих Евробаскета.