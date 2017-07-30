Джорджевич: цель сборной Сербии — золотые медали

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич поделился ожиданиями от предстоящего Евробаскета, отметив что ставит перед командой самые высокие цели.

«С тех пор как я принял команду, я всегда говорил, что наша цель — медали. Я не скрывал этого, потому что это не только цель, но и наш долг. В прошлом у нас уже был хороший период, но с того момента, как мы начали подготовку к Евробаскету, мы ведём себя так, словно ничего и не было. Мы довольны тем, что сделали в прошлом, но мы знаем, чего мы хотим», — приводит слова Джорджевича Eurohoops.

Отметим, что к чемпионату Европы по баскетболу сборная Сербии вынуждена готовиться без Стефана Марковича, Николы Йокича и Неманьи Бьелицы. Также под вопросом участие на континентальном первенстве Марко Симоновича.

Евробаскет-2017 пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе турнира команда Сербии сыграет со сборными России, Турции, Латвии, Великобритании и Бельгии.