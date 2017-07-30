Карри и Ирвинг высмеяли танец Джеймса на свадьбе Барнса

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри спародировал тренировочный танец форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса. Карри в комичном ключе повторил движения Джеймса, когда был на свадьбе у Харрисона Барнса.

На заднем плане Карри подзадоривал партнёр Джеймса по команде Кайри Ирвинг. Ранее Ирвинг попросил «Кливленд» об обмене и отписался от «инстаграма» Джеймса. По слухам причиной ухода Ирвинга стал его конфликт с форвардом.

Видео с танцем выложил Брендон Хэйвуд с хэштегом #Королюэтонепонравится.

Ролики доступны в «инстаграмах» Джеймса и Хэйвуда.