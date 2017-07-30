Марк Уолберг ищет режиссёра для фильма о Кэроне Батлере

Известный голливудский актёр Марк Уолберг намерен снять фильм о бывшем форварде НБА Кэроне Батлере. В прошлом году актёр приобрёл права на экранизацию жизни баскетболиста.

На данный момент Уолберг подыскивает режиссёр для ленты. Главными кандидатами на это место считаются Питер Берг, Спайк Ли и Барри Дженкинс. Сам Уолберг рассчитывает сыграть в фильме значительную роль.

Фильм расскажет о том, как из торговца наркотиками с 15 арестами на счету, Батлер стал чемпионом НБА. Первый вариант сценария уже готов, сообщает TMZ.