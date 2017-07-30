Швед: сборная России возрождается

Атакующий защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед заверил, что не чувствует давления в преддверии Евробаскета-2017.

«Для меня такого давления нет. Я играл за сборную на первом Евробаскете, когда мы не вышли из группы, это было в 2013 году. Сразу после Олимпиады в Лондоне. Многие ребята не приехали, кто-то закончил карьеру в сборной. Это сильно сказалось. Плюс скандалы в федерации, что тоже отражалось на игроках, результате. Сейчас мы возрождаемся, можно так сказать. Второй год подряд мы собираемся здесь на «Экспо-Баскете», все игроки приезжают – это говорит о многом. У меня позитивные ощущения», — заявил Швед в интервью «Чемпионату».