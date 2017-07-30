Фридзон: прошло 10 лет с победы в 2007-м на Евробаскете, хочется повторить!

Защитник ЦСКА и сборной России Виталий Фридзон хочет на грядущем Евробаскете повторить успех десятилетней давности, когда российские баскетболисты выиграли турнир.

«Надеюсь, что у нас будет поддержка и на трибунах в Турции, и у экранов телевизоров в России. Это очень важно. У нас очень хорошая команда в этом году, будет не хватать Сергея Карасёва, но состав боевой, будем бороться за высокие места, биться до последнего. Прошло 10 лет с победы в 2007-м на Евробаскете, хочется повторить!» — приводит слова Фридзона официальный сайт ЦСКА.