Воронцевич: сейчас готов на 80 %

Форвард ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич рассказал о летнем отдыхе и подготовке к Евробаскету-2017.

«Отдохнуть удалось, тренировался и готовился к сборной. Сейчас готов на 80 процентов, рад видеть всех ребят в сборной, соскучился по ним. Приятно находиться на «Экспо-Баскете» – таком празднике баскетбола, много людей пришло нас поддержать сегодня. Хочу поблагодарить руководство РФБ и лично Андрея Кириленко за организацию форума и популяризацию нашей любимой игры», — приводит слова Воронцевича сайт ЦСКА.