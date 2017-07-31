Галлинари ударил соперника в товарищеском матче и попал в больницу

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной Италии Данило Галлинари подрался с игроком сборной Нидерландов Йито Коком во время матча на товарищеском турнире Кубок Трентино.

Галлинари ударил Кока в челюсть после борьбы под щитом. После этого партнёрам по командам удалось разнять дерущихся баскетболистов.

Предположительно, ударив Кока Галлинари травмировал руку, так как после этого эпизода отправился в госпиталь, сообщает Sky Sports Italia.

Видео доступно в "твиттере" итальянской федерации баскетбола.