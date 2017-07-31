175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Джей Ар Смит назвал высказывание Трэйси Макгрэйди о Зале славе глупым

31 июля 2017, понедельник. 09:28. Баскетбол

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит не согласился с экс-игроком НБА Трэйси Макгрэйди, который сказал, что включение в Зал славы баскетбола является более весомым достижением, чем завоевание чемпионского титула.

«Этот парень действительно сказал, что любой может выиграть титул, но не каждый может войти в Зал славы? Никто больше не думает, что это глупо?

Где факты? Люди, которые ничего не добились, попадают в Зал славы. Разве вы играете ради Зала славы, а не победы?» – написал Смит на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Макгрэйди: любой может выиграть титул, но не каждый может войти в Зал славы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Кливленд Кавальерс Джей Ар Смит Трэйси Макгрэйди
Новости. Баскетбол
31 июля 2017, понедельник
09:46 Болельщики скандировали «Уорриорз» после поражения команды сына Джеймса
09:28 Джей Ар Смит назвал высказывание Трэйси Макгрэйди о Зале славе глупым
06:51 Форвард «Химок» Лиходей может продолжить карьеру в Испании
05:55 Вадеева: перед финалом чемпионата мира U19 мама сказала мне очень важные слова
05:05 Кириленко: женская сборная России U19 проявила фантастическую волю и характер
04:35 Вадеева: мы сделали это! Мы первые!
01:49 Галлинари пропустит Евробаскет
00:30 Вадеева признана MVP чемпионата мира U19
00:21 Галлинари ударил соперника в товарищеском матче и попал в больницу
30 июля 2017, воскресенье
23:51 Женская сборная России U19 выиграла чемпионат мира, обыграв в финале США
23:30 Воронцевич: сейчас готов на 80 %
23:07 Антонов: в сборной России всегда семейная атмосфера
23:07 Фридзон: прошло 10 лет с победы в 2007-м на Евробаскете, хочется повторить!
21:41 Швед: Барцокас будет отпределять тактику, а я буду показывать, что умею
21:24 Швед: сборная России возрождается
20:57 Марк Уолберг ищет режиссёра для фильма о Кэроне Батлере
19:12 НБА представила 50 лучших блок-шотов сезона-2016/17
18:31 Карри и Ирвинг высмеяли танец Джеймса на свадьбе Барнса
17:37 В стриптиз-клубе Хьюстона повесили постер в честь Хардена
16:16 Джорджевич: цель сборной Сербии — золотые медали
15:24 Наварро завершит карьеру в сборной после Евробаскета-2017
15:19 НБА представила топ-80 результативных передач сезона-2016/17
15:18 Малик Монк готов возобновить тренировки
14:40 «Калев» подписал контракт с Янари Йыэсааром
13:51 Хэйворд: переход в команду Восточной конференции был умным шагом
13:39 «Финикс» не планирует обменивать Букера
13:17 Брайант принял участие в собрании команды НФЛ «Чарджерс»
12:47 Др. Грин: Леброн – это Криштиану Роналду, а Неймар – это Карри
12:18 Блатт: буду болеть за сборную России на Евробаскете
11:34 «Портленд» представил форму на сезон-2017/18
11:06 Оукли: современные игроки настолько нежные, что должны носить платья
11:02 НБА представила топ-40 попаданий с дальней дистанции сезона-2016/17
09:57 «Кливленд» готов обменять Ирвинга в «Финикс» на Бледсо, Джексона и пик драфта
00:22 «Сакраменто» подписал двухсторонний контракт с Сэмпсоном
29 июля 2017, суббота
23:40 Макгрэйди: любой может выиграть титул, но не каждый может войти в Зал славы
22:59 Льюль: плохо, что прямой конкурент усилился таким игроком, как Родригес
21:57 «Фенербахче» подписал контракт с Джейсоном Томпсоном
20:46 «Лейкерс» подписали контракт с Вандер Блю
19:58 «Олимпиакос» хочет подписать контракт с Джарреллом Эдди
18:55 Симонович получил травму и может пропустить Евробаскет
17:45 Омер Ашик пропустит Евробаскет
16:21 Астахов: обеспечим болельщиков «Химок» транспортом до Мытищ
15:03 «Майами» не делал предложение «Кливленду» об обмене Ирвинга
15:02 Каймакоглу подпишет новый двухлетний контракт с УНИКСом
14:09 Уэстбрук, Карри и Лиллард – в топ-10 кроссоверов НБА в сезоне-2016/17
Все новости RSS
Партнерский контент