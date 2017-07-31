Джей Ар Смит назвал высказывание Трэйси Макгрэйди о Зале славе глупым

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит не согласился с экс-игроком НБА Трэйси Макгрэйди, который сказал, что включение в Зал славы баскетбола является более весомым достижением, чем завоевание чемпионского титула.



«Этот парень действительно сказал, что любой может выиграть титул, но не каждый может войти в Зал славы? Никто больше не думает, что это глупо?



Где факты? Люди, которые ничего не добились, попадают в Зал славы. Разве вы играете ради Зала славы, а не победы?» – написал Смит на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Макгрэйди: любой может выиграть титул, но не каждый может войти в Зал славы