Болельщики скандировали «Уорриорз» после поражения команды сына Джеймса

После поражения команды 12-летнего Леброна Джеймса-младшего в баскетбольном матче несколько болельщиков скандировали «Уорриорз».



Стоит отметить, что лидер «Кливленд Кавальерс» присутствовал на матче, но никак не отреагировал на этот эпизод.

Напомним, что «Кливленд» и «Голден Стэйт» трижды играли в финале плей-офф за последние три года. Калифорнийский клуб одержал верх два раза, включая уверенную победу этим летом со счётом 4-1.



Видео доступно на официальной странице Overtime в социальной сети «Твиттер».