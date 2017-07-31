Галлинари успеет восстановиться к началу тренировочного лагеря «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной Италии Данило Галлинари успеет восстановиться к тренировочному лагерю калифорнийской команды. Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Напомним, что Галлинари травмировал руку во время матча со сборной Нидерландов на товарищеском турнире «Кубок Трентино». Данило ударил игрока соперника Йито Кока в челюсть после борьбы под щитом, в результате чего сам получил повреждение.



Ранее сообщалось, что 28-летнему форварду потребуется на восстановление не менее 40 дней. Итальянец будет вынужден пропустить Евробаскет-2017, который пройдёт с 31 августа по 17 сентября.

Галлинари пропустит Евробаскет