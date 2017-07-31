Швед: Быков будет дополнительным мостиком коммуникации между игроками и тренером

Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед прокомментировал включение Сергея Быкова в тренерский штаб национальной команды.



«Это здорово! Серёгу я знаю давно. Справедливый человек. Мы с ним отлично общаемся. Не только я, но и все ребята из команды могут так сказать. Это будет дополнительный мостик коммуникации между игроками и тренером. Он только что был сам игроком, со многими ребятами выступал. Он знает все наши шуточки, как мы общаемся внутри. С ним можно будет решить по-братски», – сказал Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.

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