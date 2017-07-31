Зубчич, Вене, Томпсон и Бойнтон покинули «Нижний Новгород»

Легионеры баскетбольного клуба «Нижний Новгород» в сезоне-2016/17 Томислав Зубчич, Сийм-Сандер Вене, Кенни Бойнтон и Дижон Томпсон покинули команду, сообщает официальный сайт нижегородского клуба. С первыми тремя баскетболистами руководство клуба не стало продлевать контракт. Что касается Томпсона, то с ним соглашение о сотрудничестве было прекращено досрочно.

Зубчич в минувшем сезоне принял участие в 16 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в них 10,1 очка, 3,1 подбора, 1,6 передачи в среднем. В активе Вене 24 игры и статистика в 10,2 очка, 2,7 подбора и 2 передачи.

Бойнтон отыграл в лиге ВТБ 24 игры, набирая в них в среднем 15,3 очка, 2,9 подбора и 4,4 передачи. Что касается Томпсона, то он в 13 поединках Единой лиги ВТБ показал среднюю статистику в 13,7 очка, 6,5 подбора, 2,6 передачи.