Источник: Ирвингу надоели поучения и недовольство Джеймса

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг, который выразил желание покинуть команду в это межсезонье, устал от того, что Леброн Джеймс относится к нему как к сыну или младшему брату, и хочет, чтобы его талант ценился больше, сообщает источник, ознакомленный с ситуаций в команде.

«Кайри не говорит, что он лучше Леброна, и не хочет, чтобы это видели так. Он не хочет, чтобы Леброн относился к нему как старший брат или как отец. Он знает, что он талант уровня игрока-франчайза, и хочет, чтобы к нему относились именно так.

Ему надоело слышать о постоянных требованиях Джеймса и о том, что он хочет больше и больше, как будто ему всегда недостаточно того состава, которым располагает команда", — приводит слова источника RealGM.