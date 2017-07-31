Мессина: за ошибку нужно заплатить, и сборная Италии ответит за неё

Главный тренер сборной Италии Этторе Мессина прокомментировал ситуацию с форвардом Данило Галлинари. Один из лидеров команды ввязался в перепалку с игроком сборной Голландии во время товарищеского матча, которая завершилась тем, что итальянец ударил оппонента по лицу, сломав при этом себе руку.

«К сожалению, то, что произошло, уже в прошлом. Это была очень серьёзная ошибка. Нельзя заниматься самосудом, когда несёшь ответственность перед другими. За ошибку нужно заплатить, и мы будем делать это вместе. Надеюсь, Данило извлечёт урок из ситуации и, когда в следующий раз наденет майку сборной, принесёт ей много пользы», — приводит слова Мессины Eurohoops.

Из-за полученной травмы Данило Галлинари вынужден будет пропустить Евробаскет. На групповом этапе турнира сборная Италии сыграет с командами Литвы, Германии, Грузии, Израиля и Украины.