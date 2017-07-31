Джордан и Пиппен сыграли в баскетбол с детьми

Легендарные баскетболисты «Чикаго Буллз» Майкл Джордан и Скотти Пиппен вновь сыграли на одной площадке. Пиппен присоединился к бывшему одноклубнику на мероприятии в «Школе полётов Майкла Джордана» в Чикаго. Вместе с детьми игроки продемонстрировали свою текущую форму и навыки.

Джордан и Пиппен вместе играли за «Чикаго» с 1987 по 1993 и с 1995 по 1998 год, завоевав за это время шесть чемпионских титулов. На счету Джордана также шесть призов MVP.

Видео с игрой Джордана и Пиппена доступно в YouTube.