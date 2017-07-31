Мозгов пошутил над назначением Быкова в тренерский штаб сборной России

Центровой сборной России и «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов пошутил над вхождением Сергея Быкова в тренерский штаб национальной команды.

«Твоё лицо, когда ты попал в тренерский штаб сборной России», — подписал Мозгов фото Быкова в «инстаграме».

В прошлом году Быков был капитаном сборной России и принимал участие в квалификационном турнире Евробаскета-2017, сумев помочь команде пробиться на континентальное первенство. 30 июля он уже провёл первую тренировку в качестве тренера.

Фото Быкова доступно в "инстаграме" Мозгова.