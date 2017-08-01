Айверсон пропустил матч BIG3 после ночи в казино

Член Зала славы НБА Аллен Айверсон пропустил матч лиги по баскетболу 3х3 BIG3. Капитан и играющий тренер команды Three’s Company не явился на встречу его команды с Team Power в Далласе.

В тот вечер, когда состоялся матч, Айверсон был замечен в казино недалеко от Чикаго. Баскетболист пробыл там до трёх часов ночи, а позже в той же одежде был замечен поклонником в ресторане.

В июле Айверсон также был замечен в казино Филадельфии.

BIG3 начала своё расследование относительно пропуска матча Айверсоном, сообщает TMZ.