Мусина: в символическую пятёрку ЧМ U19 включила бы всех игроков сборной России

Форвард женской сборной России в возрасте до 19 лет Раиса Мусина поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира. В финале турнира россиянки обыграли команду США со счётом 86:82.

«Обыграть США помогла холодная голова, потому что американки всегда превосходят нас физически. Мы должны были брать их за счёт позиционного нападения, играть головой и доводить мяч до верных бросков.



Наверное, это как раз те чувства, которые невозможно передать словами. Радость переполняла всех. Это был такой финал, в котором до последних секунд не было ясно: выиграем мы или проиграем. Но боролись до конца и зубами вцепились в то, что по праву принадлежало нам. И всё-таки доказали, что Россия должна быть на верхней ступеньке пьедестала.



В символическую пятёрку турнира я бы включила не только меня и Вадееву, а всех 12 наших игроков. Потому что команда всегда остаётся командой. И даже девочки, которые много сидели на скамейке запасных, внесли огромный вклад в итоговую победу. Ни в одной команде, за которую я играла, не было такой дружной лавки, которая горячо поддерживает тебя в самые трудные минуты. А когда ты забиваешь какой-то бросок, эта лавка взрывалась. И это тебя мотивировало ещё больше», — приводит слова Мусиной официальный сайт РФБ.