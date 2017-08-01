Курильчук: сборная России U19 билась только за золото и своей цели достигла

Защитник сборной России U19 Дарья Курильчук, ставшая с командой чемпионкой мира, отдала должное поддержке тренеров, болельщиков и родных, а также поделилась мнением о самом курьёзном эпизоде турнира — в матче с соперницами из Испании она забросила трёхочковый в собственное кольцо.



«Самое важное, что было на этом турнире – поддержка от тренеров и родителей. Вы, наверное, видели, что тренеры сделали для нас: повесили на стену плакат, чтобы мы написали, за что будем бороться. Это была очень сильная мотивация. Выходя на площадку, мы даже не думали о втором месте. Бились только за золото. И своей цели достигли.



Что касается трёхочкового, на самом деле, в один момент переклинило весь зал. Честно. Включая зрителей, судей и игроков. Вы видели, как Светлана Крамар уверенно отправилась вводить мяч в игру. Честно сказать: я стояла в защите. Смотрю, мяч у нас, испанки прессингуют, судья считает. И сделала всё, как обычно: получила мяч и без раздумья отправила его в кольцо. Как говорят все наши тренеры и болельщики, снайперу неважно, куда бить. Неважно в чьё кольцо – в наше или в чужое. Бегу, смотрю на всех – и сразу всё стало ясно. На самом деле, это был такой пиар-ход», — с улыбкой отметила Курильчук в интервью пресс-службе РФБ.