175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Генеральный менеджер «Хьюстона» предложил отказаться от вручения награды MVP

1 августа 2017, вторник. 09:48. Баскетбол

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори считает, что руководству НБА лучше отказаться от вручения награды MVP.

«Не знаю, хорошо ли это, когда победителя определяют игроки, генеральные менеджеры или представители СМИ. В каждом случае имеются свои преимущества и недостатки. Честно говоря, я не вижу, чтобы была действительно хорошая процедура выявления победителя, заслуживающего награды. Я действительно не вижу хорошего способа. Мне нравятся ясные ответы. Если нет чётких критериев, то лучше вообще отказаться от этой награды.

Мне не понравилось, что в этом году для определения самого ценного игрока сезона были использованы другие критерии по сравнению с последними 55 годами. Люди считают, что это правильный путь», – приводит слова Мори ESPN.

Напомним, что лидер «Рокетс» Джеймс Харден занял второе место в голосовании за MVP сезона-2016/17. Награда досталась разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Расселлу Уэстбруку.

Мори: готов выставить «Хьюстон» против любой команды НБА
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Оклахома-Сити Тандер Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Дэрил Мори Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
1 августа 2017, вторник
09:48 Генеральный менеджер «Хьюстона» предложил отказаться от вручения награды MVP
09:27 «Индиана» отчислила Серафена
05:57 Курильчук: сборная России U19 билась только за золото и своей цели достигла
05:19 Мусина: в символическую пятёрку ЧМ U19 включила бы всех игроков сборной России
02:21 Ковалёв: есть ощущение чувства гордости за Россию, наконец одолели Америку
00:39 «Бостон» подписал контракт с Шейном Ларкином
00:08 Айверсон пропустил матч BIG3 после ночи в казино
31 июля 2017, понедельник
23:19 Барнс: Леброна ненавидят, вместо того чтобы понять, что наблюдают за историей
22:16 Мозгов пошутил над назначением Быкова в тренерский штаб сборной России
22:10 «Шарлотт» представил новую форму
20:41 С. Джексон: работаю над возвращением в НБА, выступая в BIG3
19:47 Джордан и Пиппен сыграли в баскетбол с детьми
18:15 Игроки женской сборной России U19 рассказали о своих стимулах в финале ЧМ
18:08 Уэйд: как буду играть против Батлера? Могу сфолить шесть раз за шесть минут
17:47 Кроуфорд: стану лидером «Миннесоты» на площадке и вне её
17:02 ФИБА представила видеообзор финального матча молодёжного ЧМ Россия — США
16:52 Мессина: за ошибку нужно заплатить, и сборная Италии ответит за неё
15:33 Источник: Ирвингу надоели поучения и недовольство Джеймса
14:19 «Енисей» подписал контракт с Лютычем
13:48 Зубчич, Вене, Томпсон и Бойнтон покинули «Нижний Новгород»
12:55 Воронцевич: Быкова ждёт успех, если он пойдёт по пути тренерской карьеры
12:39 Швед: Быков будет дополнительным мостиком коммуникации между игроками и тренером
12:24 «Химки» объявили о расставании с Лиходеем
11:37 Галлинари успеет восстановиться к началу тренировочного лагеря «Клипперс»
11:34 Базаревич: хотим, чтобы в сборной России существовала преемственность
11:05 Сергей Быков вошёл в тренерский штаб сборной России
10:43 Болельщики «Кливленда» начали сжигать майки Ирвинга
10:20 Терренс Джонс подпишет крупный контракт с китайским клубом
09:46 Болельщики скандировали «Уорриорз» после поражения команды сына Джеймса
09:28 Джей Ар Смит назвал высказывание Трэйси Макгрэйди о Зале славе глупым
06:51 Форвард «Химок» Лиходей может продолжить карьеру в Испании
05:55 Вадеева: перед финалом чемпионата мира U19 мама сказала мне очень важные слова
05:05 Кириленко: женская сборная России U19 проявила фантастическую волю и характер
04:35 Вадеева: мы сделали это! Мы первые!
01:49 Галлинари пропустит Евробаскет
00:30 Вадеева признана MVP чемпионата мира U19
00:21 Галлинари ударил соперника в товарищеском матче и попал в больницу
30 июля 2017, воскресенье
23:51 Женская сборная России U19 выиграла чемпионат мира, обыграв в финале США
23:30 Воронцевич: сейчас готов на 80 %
23:07 Антонов: в сборной России всегда семейная атмосфера
23:07 Фридзон: прошло 10 лет с победы в 2007-м на Евробаскете, хочется повторить!
21:41 Швед: Барцокас будет отпределять тактику, а я буду показывать, что умею
21:24 Швед: сборная России возрождается
20:57 Марк Уолберг ищет режиссёра для фильма о Кэроне Батлере
19:12 НБА представила 50 лучших блок-шотов сезона-2016/17
Все новости RSS
Партнерский контент