Харден: общаюсь с Полом каждый день

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден рассказал, как он налаживает связь с новым партнёром по команде Крисом Полом.



«В любых отношениях или сотрудничестве важно постоянно общаться. Ты должен знать этого человека. Я общаюсь с Крисом каждый день. Мы уже провели несколько совместных тренировок, чтобы наладить связь до того, как начнётся тренировочный лагерь», – приводит слова Хардена The Score.



Напомним, что Пол в это межсезонье был обменян из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Хьюстон» на семерых игроков, драфт-пик первого раунда драфта-2018 и денежную компенсацию.

Харден и Пол сыграли вместе на тренировке