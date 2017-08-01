Галлинари: прошу прощения у партнёров по сборной за свою травму

Форвард сборной Италии и «Лос-Анджелес Клипперс» Данило Галлинари извинился перед партнёрами по национальной команде за травму руки, которую он получил, ударив игрока сборной Нидерландов в товарищеском матче.



«В первую очередь это была моя ошибка. Мне очень жаль своих партнёров, перед которыми я извиняюсь. Они не заслужили всё это. Я должен оставаться дома и держать руку неподвижной. После восстановления я вернусь в Лос-Анджелес», – приводит слова Галлинари ANSA.



Напомним, ранее стало известно, что Данило успеет восстановиться к началу тренировочного лагеря «Клипперс».

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