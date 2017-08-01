Малик Монк: я победил бы Майкла Джордана один на один

Новичок «Шарлотт Хорнетс» Малик Монк сказал, что сумел бы победить 54-летнего владельца клуба Майкла Джордана в поединке один на один.



«Он уже довольно старый. Думаю, я смог бы справиться с ним», – приводит слова Монка NBC Sports.



В минувшем сезоне Малик выступал за Кентуккийский университет. Он принял участие в 38 матчах, собирая коллекцию из 19,8 очка, 2,5 подбора, 2,3 передачи, 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота за 32,1 минуты в среднем за игру.



Напомним, ранее Лавар Болл, который является отцом разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, также заявил, что сумел бы победить Джордана в очном поединке.

Малик Монк готов возобновить тренировки