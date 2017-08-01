В случае обмена Ирвинга в «Миннесоту» «Кливленд» хочет получить Уиггинса

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг, который намерен покинуть команду, имеет мало шансов на переход в «Миннесоту Тимбервулвз», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Даррен Вольфосн.

После того как баскетболист изъявил желание покинуть команду из Огайо, одним из главных претендентов на игрока стали называть «Миннесоту». Тем не менее такая сделка маловероятна. Руководство «Кливленда» хочет получить в обмен на Ирвинга атакующего защитника «Миннесоты» Эндрю Уиггинса и другие активы. В свою очередь, в команде из Миннеаполиса не намерены расставаться с Уиггинсом, который в скором времени может получить в своём клубе новый пятилетний контракт на сумму $ 148 млн.

Отметим, что Эндрю Уиггинс был выбран на драфте-2014 «Кливлендом» под первым номером, но, не проведя в составе команды ни одного матча, был обменян в «Миннесоту».