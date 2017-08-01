Воронцевич: самое главное, чтобы Теодосичу было комфортно

Форвард московского ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал уход Милоша Теодосича из стана «армейцев», заявив, что приоритетом для серба должны быть собственные интересы и комфорт.

«Милош — профессионал и понимает, где ему хочется играть. Как его бывший одноклубник, с которым мы провели шесть сезонов, хочу пожелать ему удачи. Что бы он ни выбрал, какой бы путь для себя ни определил, самое главное, чтобы ему было комфортно. Буду следить за ним и переживать.



Буду рад видеть его на Евробаскете, но никаких скидок и любви на площадке от меня пусть не ждёт. Это в жизни мы друзья, а на площадке – соперники», — сказал игрок в интервью корреспонденту «Чемпионата» Надежде Перепечко.