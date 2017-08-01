НБА представила лучшие моменты сезона-2016/17 с участием Стивена Карри

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал ролик, посвящённый лучшим моментам сезона с участием разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри.

В минувшем регулярном чемпионате на счету лидера команды из Окленда 79 матчей, в которых он набирал 25,3 очка, раздавал 6,6 передачи и совершал 4,5 подбора. За 17 игр в плей-офф статистика Карри составила 28,1 очка, 6,7 передачи и 6,2 подбора в среднем.

Ролик с лучшими моментами Стивена Карри в минувшем чемпионате можно посмотреть на официальном YouTube-канале НБА.