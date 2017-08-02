Бейонсе хочет купить долю владения в «Хьюстоне»

Не так давно сообщалось, что владелец «Хьюстон Рокетс» намерен продать клуб. На сегодняшний день стоимость организации из Техаса оценивается примерно в $ 1,65 млрд. О намерениях приобрести долю клуба высказывался экс-баскетболист команды Дикембе Мутомбо.

Теперь о таких же планах рассказала известная R'n'B, поп и хип-хоп исполнительница Бейонсе, которую привлекает перспектива иметь во владении долю команды, сообщает Bloomberg. Интересно, что сама певица является как раз уроженкой Хьюстона. Супруг звезды известный рэп-исполнитель Jay-Z владеет небольшим процентом акций другого клуба НБА «Бруклин Нетс».