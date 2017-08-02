Кларк договорился о контракте с «Нью-Орлеаном»

Защитник Иан Кларк продолжит карьеру в «Нью-Орлеан Пеликанс». Как сообщает Yahoo Sports, контракт рассчитан на один сезон.



Ранее интерес к 26-летнему баскетболисту проявляли «Лос-Анджелес Лейкерс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Милуоки Бакс».



Последние два года Кларк выступал за «Голден Стэйт Уорриорз». В минувшем регулярном чемпионате защитник принял участие в 77 матчах, собирая коллекцию из 6,8 очка, 1,6 подбора и 1,2 передачи за 14,8 минуты в среднем за игру. В плей-офф Иан отыграл 16 поединков. Он проводил на паркете в среднем по 13,7 минуты, набирал по 6,8 очка и собирал по 1,6 подбора за матч.

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