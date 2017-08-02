Стивен Карри: не пытался высмеять Джеймса пародией на его танец

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри объяснил, что он не хотел задеть лидера «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймса, спародировав его тренировочный танец.



«Я смотрю это видео дважды в день. Это мой любимый ролик в мире. Леброн сделал эту песню популярной благодаря своему видео. Теперь каждый раз, когда слышу эту песню, я вспоминаю ролик Джеймса. Из-за него я танцевал в своём доме за обедом. Когда случается что-то хорошее, я включаю это видео, потому что оно заставляет меня смеяться и делает счастливым. Я не пытался высмеять Леброна.



Обострило ли эту ситуацию присутствие Кайри Ирвинга? Конечно. Это была просто случайность, потому что мы отдыхали вместе весь вечер. Когда заиграла эта песня, я просто начал веселиться. Их отношения – это отдельная история, но ни я, ни он не пытались высмеять его», – цитирует Карри The Score.

Карри и Ирвинг высмеяли танец Джеймса на свадьбе Барнса