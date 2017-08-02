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ЦСКА подарит победившим на ЧМ девушкам билеты на все домашние матчи сезона

2 августа 2017, среда. 14:02 Баскетбол

В ПБК ЦСКА сообщили о том, что клуб принял решение предоставить баскетболисткам сборной России, выигравшим чемпионат мира 2017 года среди девушек до 19 лет, билеты на все домашние матчи «армейцев» в сезоне-2017/18. Также свободный вход на матчи ЦСКА получат тренеры и работники медицинского штаба женской сборной России U-19.

«Все баскетболистки, тренеры, медики, выигравшие для России золото чемпионата мира среди юниорок, – для вас вход на матчи ЦСКА в следующем сезоне будет бесплатным», — сообщается в официальном «Инстанграме» московского клуба.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная России - Баскетбол ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
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