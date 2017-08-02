ЦСКА подарит победившим на ЧМ девушкам билеты на все домашние матчи сезона

В ПБК ЦСКА сообщили о том, что клуб принял решение предоставить баскетболисткам сборной России, выигравшим чемпионат мира 2017 года среди девушек до 19 лет, билеты на все домашние матчи «армейцев» в сезоне-2017/18. Также свободный вход на матчи ЦСКА получат тренеры и работники медицинского штаба женской сборной России U-19.



«Все баскетболистки, тренеры, медики, выигравшие для России золото чемпионата мира среди юниорок, – для вас вход на матчи ЦСКА в следующем сезоне будет бесплатным», — сообщается в официальном «Инстанграме» московского клуба.