Эмбиид пока не полностью оправился от травмы колена

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не полностью оправился от последней травмы колена. Однако игрок ожидает, что будет готов к началу тренировочного лагеря. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель ESPN Марк Спирс.



«Центровой «Сиксерс» Эмбиид сказал, что ожидает быть готовым к тренировочному лагерю и проводит бесконтактные тренировки. Ему ещё не разрешено принимать участие в тренировках 5х5», — написал Спирс.

Эмбиид в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 31 матче. 23-летний центровой проводил на площадке по 25,4 минуты, набирал по 20,2 очка, собирал по 7,8 подбора, совершал по 2,5 блок-шота и отдавал по 2,1 передачи в среднем за игру.