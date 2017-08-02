«Химки» продлили контракт с Патеевым

Подмосковные «Химки» объявили о продлении контракта с центровым Русланом Патеевым. Соглашение рассчитано на два сезона.

В прошлом чемпионате Патеев лишь раз появился на площадке в матче Единой лиги ВТБ и провёл на паркете менее четырёх минут. За это время 27-летний центровой набрал 2 очка и совершил 2 подбора.

Большую часть сезона Патеев провёл в Суперлиге-1, где выступал за «Химки-Подмосковье». В матчах за эту команду центровой набирал 9,9 очка, 6,9 подбора и 1,2 передачи за 26,6 минуты на площадке.