Ловернь: у меня был вариант с ЦСКА этим летом

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Жоффри Ловернь рассказал, что нынешним летом мог подписать контракт с московским ЦСКА.

«Сан-Антонио» — особый случай, потому что это «Сан-Антонио». Но я не оценивал ЦСКА или «Фенербахче» ниже, чем «Денвер» или другие команды НБА из нижней части таблицы. Многие игроки смотрят только на клубы НБА, но я не такой.

В Европе у меня были варианты с ЦСКА и «Фенербахче». В НБА с «Орландо» и «Сакраменто». Разница в суммах контрактов была невелика", — цитирует Ловерня Basket USA.