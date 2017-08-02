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«Миннесота» предложила Уиггинсу продлить контракт

2 августа 2017, среда. 19:48 Баскетбол

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» предложило продление контракта лёгкому форварду Эндрю Уиггинсу. Условия сделки неизвестны, агент баскетболиста проведёт переговоры в августе, сообщает корреспондент ESPN Даррен Волфсон.

Максимум того, что Уиггинс может получить от «Тимбервулвз», — пятилетний контракт на сумму в $ 48 млн. В прошедшем сезоне он набирал 23,6 очка, 4,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что Уиггинс может стать частью сделки по обмену разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Миннесота Тимбервулвз Эндрю Уиггинс
Новости. Баскетбол
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