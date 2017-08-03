Маццон: Робинсон играет как большой баскетболист

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал переход в его команду разыгрывающего защитника Джастина Робинсона.



«Впервые я вживую увидел Робинсона в Портсмуте во время турнира Portsmouth Invitational, на котором Джастин доминировал за счёт своей интенсивности и желания биться за каждый мяч. Однако, конечно, это были соревнования для выпускников колледжей. Когда же несколько месяцев спустя Робинсон прибыл в Летнюю лигу НБА и стал играть в ней с такой же интенсивностью, но при этом демонстрируя ещё большие лидерские качества – вот этим все мы действительно были впечатлены.



Джастин – скромный человек, который желает побеждать и, что самое важное, показывает, что хочет играть в профессиональный баскетбол вместе с нами. Он – истинный пример игрока, который каждый раз выкладывается на все 100%. Ведь самое важное не то, насколько большим баскетболистом вы являетесь, а то, насколько сильно играете. Поэтому Джастин Робинсон определённо играет как большой игрок.



Да, ему понадобится немного времени, чтобы приспособиться к новым для себя правилам и турнирам, но куда более всего ему будет нужна поддержка наших фантастических болельщиков», — сказал Маццон в интервью клубной пресс-службе.