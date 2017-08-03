Тренер Данкана: Тим был бы достойным бойцом MMA

Джейсон Эколс, тренер экс-звезды «Сан-Антонио Спёрс» Тима Данкана по кикбоксингу, считает, что баскетболист мог бы добиться успеха в смешанных единоборствах.

«Данкан стал бы достойным соперником, без сомнений. У него огромное желание учиться и соревноваться. У него есть смелость для этого, и он бы точно поборолся.

Но я бы очень не рекомендовал ему выступать. Я бы не хотел, чтобы он, будучи завершившим карьеру игроком «Спёрс», выходил и получал удары. Но Тим явно дал бы бой", — цитирует Эколса SLAM Online.