Робинсон: счастлив и готов побеждать с «Автодором». Вперёд, Саратов!

Американский разыгрывающий защитник Джастин Робинсон дал первое интервью в качестве игрока «Автодора», предвкушая успешное продолжение карьеры в команде из Саратова.



«Я так воодушевлён и счастлив присоединиться к такой организации, как саратовский «Автодор»! Это честь и благословение быть выбранным, чтобы представлять данный клуб. С радостью ожидаю знакомства со своими партнёрами и готов побеждать! Это будет тот опыт, который я запомню на всю оставшуюся жизнь!



С радостью предвкушаю возможность узнать больше о культуре и болельщиках, как только окажусь там. Вперёд, Саратов!», — цитирует новичка клубная пресс-служба.

«Автодор» объявил о подписании контракта с Джастином Робинсоном